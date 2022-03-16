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انخفاض اسعار الدولار في بغداد واقليم كردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-16T07:14:24+0000
انخفاض اسعار الدولار في بغداد واقليم كردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، و في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الثلاثاء 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 1471250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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