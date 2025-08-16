انخفاض اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل مع الاغلاق

شفق نيوز- بغداد

انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 140350 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140450 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 140350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.