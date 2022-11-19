انخفاض اسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على انخفاض حيث بلغ سعر الصرف 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد انخفضت الاسعار ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 148450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148375 دينارا مقابل 100 دولار.