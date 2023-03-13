انخفاض اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم سعر صرف بلغ 156400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاحد 156850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن اسعار الدولار سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 156800 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 155800 دينار لكل 100 دولار امريكي.