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انخفاض اسعار البيض في تركيا بعد توقف استيراد العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-21T08:30:18+0000
انخفاض اسعار البيض في تركيا بعد توقف استيراد العراق

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة والغابات التركية، اليوم الاثنين، عن انخفاض اسعار البيض في تركيا نتيجة توقف الصادرات إلى العراق.

وقالت الوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا انتجت في عام 2021، اكثر من 19.3 مليار بيضة، وهو ما يقل بنسبة 2.4 في المائة عن العام السابق بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، وخاصة العلف، وإغلاق سوق التصدير العراقي في أبريل/ نيسان 2019".

وأضافت أنه "بعد إغلاق العراق والمملكة العربية السعودية في عام 2019 استيراد بيض المائدة من تركيا، انخفضت أسعار البيض المحلية"، مبينة أن "منتجي البيض تعرضوا لضغوط دفعتهم لبيع فائض البيض في السوق المحلية أقل من سعر الإنتاج".

ومطلع الشهر الجاري، وجهت وزارة الزراعة العراقية بتصدير بيض المائدة إلى دول الخليج نتيجة وجود فائض في الإنتاج المحلي لبيض المائدة وبالتزامن مع إقرار صندوق دعم الصادرات و الذي سيساهم في تشجيع التصدير الى دول الجوار الإقليمي ومنها دول الخليج.

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