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انخفاض اخر بأسعار الذهب بالاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-20T10:20:19+0000
انخفاض اخر بأسعار الذهب بالاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثاني تواليا، اليوم الاربعاء، (20 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 398 الف دينار، وسعر الشراء 394 الفاً، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الثلاثاء 406 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 358 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 354 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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