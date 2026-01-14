انخفاض احتياطي المركزي العراقي من العملة الأجنبية

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي لغاية 31 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بلغت 97.582 مليار دولار، أو ما يعادل 126.857 تريليون دينار"، مبيناً أنها انخفضت مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الذي بلغت فيه هذه الاحتياطيات 98.155 مليار دولار، أو ما يعادل 127.601 تريليون دينار.

وأضاف أن هذه الاحتياطيات ارتفعت مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، إذ بلغت حينذاك 94.641 مليار دولار، بما يعادل 123.033 تريليون دينار.

وأشار البنك إلى أن الاحتياطيات انخفضت أيضاً مقارنة بالعام 2024، التي كانت قد بلغت 100.267 مليار دولار، أو ما يعادل 130.347 تريليون دينار، كما سجلت انخفاضاً عن عام 2023، الذي بلغت فيه الاحتياطيات 111.736 مليار دولار، أو ما يعادل 145.257 تريليون دينار.