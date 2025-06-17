انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية مع نهاية شهر أيار/مايو الماضي من العام 2025.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "الاحتياطيات من العملة الاجنبية لدى البنك المركزي لغاية 31 من شهر أيار/مايو الماضي من العام الحالي بلغت 96.99 مليار دولار او ما يعادل 126.098 تريليون دينار منخفضا عن يوم الاول من ايار الماضي الذي بلغت فيه هذه الاحتياطيات 97.943 مليار دولار او ما يعادل 127.326 تريليون دينار".

واضاف ان" هذه الاحتياطيات انخفضت عن شهر نيسان التي بلغت حينذاك 98.089 مليار بما يعادل 127.516 تريليون دينار".

واشارت الاحصائية الى ان "هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار او ما يعادل 130.347 تريليون دينار ومنخفضة ايضا عن عام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار او ما يعادل 145.257 تريليون دينار" .