انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر من دولار للبرميل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الثلاثاء ، برغم من استقرار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.58 دولار ليصل الى 77.83 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.58 دولار ليصل الى 80.78 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد هبوطها في الجلستين الماضيتين مع بقاء المستثمرين حذرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب بينما يتجاهلون الاضطرابات التي تشهدها حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.