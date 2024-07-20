انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149150 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.