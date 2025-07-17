انخفاص أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 650 ألف دينار، وسعر الشراء 646 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 657 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 620 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 616 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 650 ألفاً و660 ألف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 620 ألفاً و630 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 686 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 655 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 562 ألف دينار.