انجماد أنابيب والبحث عن وقود بديل.. وزارة الكهرباء تكشف "سر" انخفاض تجهيز الطاقة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، انخفاض تجهيز الغاز من إيران وانجماد الأنابيب الناقلة افقد المنظومة الوطنية اربعة الاف ميغا واط، مما أثر سلبا على على تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة شفق نيوز؛ ان "تراجع ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية يعود بسبب نقص الغاز المجهز من ايران حيث تم تخفيضه من 40 مليون متر مكعب الى 10 مليون متر مكعب، الأمر الذي أفقد المنظومة الوطنية قرابة 4 آلاف ميغاواط، اضافة الى انجماد بعض الانابيب التي يمر بها الغاز في بعض المناطق مما أضعف تمرير الغاز عبر هذه الأنابيب".

واضاف موسى، ان "نقص التجهيز بالغاز من ايران يعود لدخول مناطق إيران في ذروة فصل الشتاء وبالتالي فانها تحتاج الى الغاز في هذا الوقت"، مبينا ان مشكلة نقص الغاز تم طرحها يوم أمس في اجتماعات مجلس الوزراء وبالتالي وجه رئيس الوزراء وزارة النفط بتوفير الوقود السائل بدل الغاز لسد النقص الحاصل في عمل محطات الإنتاج".

واشار موسى الى انه "تم تشكيل مركز عمليات مشتركة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط لهذا الغرض، كما تجري حاليا صيانات دورية على انابيب الناقلة للغاز التي تعرضت للتجمد"، لافتا إلى "وجود تنسيق مع الجانب الايراني بهذا الصدد".

وبين موسى أن "عودة التيار الكهربائي مرهون بتوفير الوقود السائل الكافي البديل عن الغاز لمحطات الكهرباء من قبل وزارة النفط، او عودة كميات الغاز الطبيعية الموردة من إيران".

وازدادت ساعات القطع في العاصمة بغداد بشكل كبير ومنذ أكثر من أسبوعين ليصل ساعات القطع في بعض المناطق لأكثر من 12 ساعة باليوم، مما دفع المولدات الاهلية الى رفع اسعار الامبير نتيجة ذلك.