انتهت الأزمة.. منتجات كوردستان "محلية" في أسواق وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ اتفقت أربيل وبغداد، يوم الخميس، الاتفاق على برنامج موحد لتسويق المحاصيل الزراعية والدواجن، فضلاً عن رفع المعوقات التي كانت تحول دون إرسال محاصيل الإقليم الى محافظات الوسط والجنوب وبالعكس.

جاء ذلك على ضوء الأمر الرئاسي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "وفداً رفيعاً منها زار وزارة الزراعة الاتحادية (في إطار مذكرة التفاهم) الموقعة في 31 / 5 / 2021 بين الوزارتين، بهدف صياغة برنامج عمل زراعي موحد لأجل حماية محاصيل فلاحي العراق والإقليم بصورة عامة، وعقد لقاءات في خلال الأيام 5 و6 و7 من شهر نيسان الجاري، مع وزير الزراعة ببغداد، ووكيل الوزارة والمسؤولين فيها.

وضم وفد إقليم كوردستان، مستشار الوزارة رزكار حمد خدر (مشرف) وعضوية كلاً من ممثل ديوان رئاسة وزراء إقليم كوردستان، والمدير العام التجاري في وزارة التجارة والصناعة، ونائب المدير العام في وزارة المالية والاقتصاد، والمدير العام للثروات الحيوانية والبيطرة، ومدير الثروات الحيوانية.

وأضافت الوزارة، أن "اللقاءات أسفرت عن إصدار عدد من القرارات، منها تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بإشراف وكيل وزارة الزراعة الاتحادية ووكيل وزارة الزراعة الكوردستانية، والمستشارين والمديرين العامين في الجانبين، بهدف إصدار برنامج زراعي موحد، وتمخض عنه تشكيل غرفة عمليات من الوفدين لمعالجة تسويق المحاصيل الزراعية ومعالجة المشكلات".

وقرر وزير الزراعة الاتحادي، بحسب البيان، تسلم المنتج من حنطة فلاحي الإقليم ضمن خطة التسلم وخارجها، مطالباً في الوقت نفسه بـ"الاستعجال في توجيه (CD) خاص بحنطة فلاحي الإقليم، مقابل التعهد بمطالبة وزير التجارة الاتحادي بفتح سايلوهات إقليم كوردستان، بوقت أبكر من السنوات الماضية، ليكون في الأول من شهر آيار المقبل، وذلك لتسلم حنطة فلاحي كوردستان".

ونوهت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، إلى الاتفاق على "تسمية المنتجات الزراعية في الإقليم، بالمنتج المحلي، من أجل التمكن من إرسالها إلى مناطق وسط وجنوب العراق من دون مشكلات".

ولأجل تسهيل عملية تسويق المنتج المحلي في إقليم كوردستان، من جميع المنتجات الزراعية والدواجن والبيض وغيرها، جرى الاتفاق على ملئ استمارة خاصة وتصديقها وإسنادها من قبل وزارة زراعة الإقليم، لحين إعداد هذه الاستمارة من قبل لجنة السماح لمرور وتقديم التسهيلات لتصدير المنتج الزراعي من كوردستان إلى مناطق الوسط والجنوب"، وفقاً للبيان.

وتقرر كذلك، وفقا للوزارة، السماح بـ"إرسال منتجات الدواجن لوسط وجنوب العراق، وكذلك قيام لجنة خاصة بالسماح لأصحاب مشاريع الدواجن، بإرسال منتجاتهم إلى وسط وجنوب العراق".