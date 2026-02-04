انتعاش أسعار خام البصرة مع صعود النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 29 سنتا بما يعادل 0.48%‎‎ ليصل الى 60.78 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 29 سنتا بما يعادل 0.46% ليصل 63.23 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مواصلة مكاسب اليوم السابق، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية واقتربت زوارق إيرانية مسلحة من سفينة ترفع العلم الأمريكي في مضيق هرمز، مما أعاد إحياء المخاوف من تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران

وارتفع خام برنت ليسجل 67.78 دولارا، وخام تكساس الأمريكي 63.72 دولار.