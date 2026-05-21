انتعاش أسعار النفط وسط "ضبابية السلام" في الشرق الاوسط

شفق نيوز- متابعة

انتعشت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد خسائر استمرت يومين، مدفوعة بمخاوف اضطراب الإمدادات العالمية في ظل ضبابية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب تراجع المخزونات النفطية الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً، أو 0.77%، إلى 105.83 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 0.99%، إلى 99.23 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 5.6% في الجلسة السابقة، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، ملوّحاً بشن هجمات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، أعلنت إيران خطوات لتعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال، مع استمرار القيود على الملاحة البحرية.

وتلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد بيانات أميركية أظهرت سحب نحو 10 ملايين برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض مسجل، فضلاً عن تراجع مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 7.9 ملايين برميل، متجاوزة توقعات المحللين.