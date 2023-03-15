انتعاش أسعار النفط بعد توقعات أوبك بشأن الطلب الصيني

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط بأكثر من 1٪، اليوم الأربعاء، حيث ساعدت توقعات أوبك القوية بشأن الطلب الصيني على تعويض معنويات المستثمرين العالمية الهبوطية في أعقاب إخفاقات البنوك الأمريكية الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولارا أو 1.30٪ إلى 78.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.4٪ إلى 72.38 دولارًا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بأكثر من 4٪ إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك ) رفعت توقعاتها يوم أمس الثلاثاء لنمو الطلب الصيني على النفط في عام 2023 بسبب تخفيف قيود COVID-19 في البلاد ، على الرغم من أنها تركت الطلب العالمي الإجمالي ثابتًا.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن المصافي الصينية عالجت 3.3٪ من الخام أكثر في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بسياسة تصدير الوقود ومعالجة المصافي المستقلة بشكل أكبر استجابة لتحسين هوامش وقود النقل بعد أن رفعت بكين COVID. قيود.

وأثار فشل بنك وادي السيليكون (SIVB.O) وبنك التوقيع (SBNY.O) مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأخرى الناتجة عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي، أثار ذلك أيضًا تكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي يمكن أن يبطئ وتيرة تشديده النقدي.

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مارس/ آذار، بينما تراجعت مخزونات الوقود، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

على صعيد الإمدادات، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن تحالف أوبك+ وأوبك ومنتجي النفط المتحالفين بينهم روسيا، سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول حتى نهاية العام.