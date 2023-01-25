انتعاش أسعار النفط بعد تفاؤل بتعافي الطلب الصيني

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، حيث قدمت آمال تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للطلب بعد خروجها من قيود جائحة كوفيد -19 ، الدعم بعد انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 86.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.34٪ إلى 80.40 دولارًا للبرميل ، بعد أن هبطت 1.8٪ يوم أمس الثلاثاء.

وتفاقمت المخاوف الاقتصادية بسبب زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها بعد استقرار السوق يوم الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير / كانون الثاني، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وقال هيرويوكي كينوكاوا ، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية ، التوقعات بأن طلب الصين على الوقود سوف يتعافى في النصف الثاني من العام آخذة في الازدياد، وبالتالي أعطى دفعة لزيادة الأسعار .

توقع عدد من المحللين أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك + ، على حصص إنتاجهم، حيث تتوازن الآمال في زيادة الطلب الصيني مع المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.