انتعاش أسعار الذهب وسط توتر الخليج ومخاوف التضخم

شفق نيوز - بغداد / اربيل

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، إلا أن استمرار صعود أسعار النفط ومخاوف التضخم حدّا من مكاسب المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4541.39 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد هبط بأكثر من 2% يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 31 آذار الماضي، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% لتبلغ 4550.70 دولاراً.

وجاء هذا التعافي مدفوعاً باستمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، لاسيما حول مضيق هرمز، وهو ما أعاد جزءاً من الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية.

لكن في المقابل، بقيت مكاسب الذهب محدودة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط، إذ ظل خام برنت فوق مستوى 113 دولاراً للبرميل، ما عزز المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما ساهم صعود الدولار الأمريكي و العوائد على السندات في الضغط على المعدن النفيس، لأن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما تقل جاذبيته مقارنة بالأصول التي تمنح عائداً مالياً أعلى.

وتشير توقعات الأسواق حالياً إلى تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام، مع تنامي الرهانات على إمكانية إبقاء التشديد النقدي قائماً حتى 2027 إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الطاقة واضطراب الإمدادات العالمية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 73.03 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين 1.3% إلى 1970.85 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.2% ليصل إلى 1497.91 دولاراً.