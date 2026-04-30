انتعاش أسعار الذهب عالمياً بدعم من ضعف الدولار رغم مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في شهر، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، في وقت ما تزال فيه المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة تلقي بظلالها على الأسواق.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 4566.73 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% لتبلغ 4578.50 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع مع انخفاض قيمة الدولار، ما يجعل الذهب أقل كلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، وهو ما يدعم الطلب على المعدن النفيس.

في المقابل، لا تزال الأسواق تواجه ضغوطاً من جانب أسعار الطاقة، إذ استقر خام برنت فوق مستوى 119 دولاراً للبرميل، وسط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزز المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات ويدعم توقعات التضخم.

وفي السياق ذاته، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى تصاعد القلق بشأن التضخم، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تشدداً قد يطيل أمد سياسة الفائدة المرتفعة.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 1% إلى 72.18 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1911 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1470.40 دولاراً.