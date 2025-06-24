انتعاش العملة الإيرانية مع بدء سريان وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ سجّل سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً حاداً، تزامناً مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد نحو أسبوعين من التصعيد العسكري غير المسبوق.

وبحسب مؤشرات السوق المحلية، انخفض سعر الدولار بمقدار 8200 تومان، أي ما يعادل نسبة 9.69%، ليستقر عند 84,600 تومان، بعد أن كان قد أغلق أمس على 92,800 تومان.

ويُعد هذا التراجع الأكبر خلال يوم واحد منذ أشهر، فيما سجّل الدولار أعلى سعر له خلال الـ24 ساعة الماضية عند 91,750 تومان، وأدناه عند 84,300 تومان.

ويعكس هذا التراجع المفاجئ ارتياحاً نسبياً في السوق الإيرانية في أعقاب إعلان إيران عن التزامها بوقف عملياتها العسكرية، مشروطة بوقف إسرائيل غاراتها الجوية، وسط جهود إقليمية ودولية مكثفة لنزع فتيل المواجهة.

وأظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 6.31% في سعر الدولار مقارنة بالأسبوع الماضي، رغم أن العملة الأميركية لا تزال أعلى بنحو 5.55% عمّا كانت عليه قبل ستة أشهر، ما يعكس حجم التقلبات التي مرت بها السوق الإيرانية في ظل العقوبات والتوترات الأمنية.