انتعاش الذهب من أدنى مستوى له في أسبوعين وتعافي الفضة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، متعافيةً من أدنى مستوى لها في أسبوعين والذي سجلته في الجلسة السابقة، عقب موجة من جني الأرباح في نهاية العام أدت إلى تراجع واسع في أسعار المعادن الثمينة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4363.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 03:22 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.

وكان المعدن الأصفر قد انخفض يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 17 ديسمبر، مسجلًا أكبر خسارة يومية له منذ 21 أكتوبر.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.8% لتصل إلى 4377.80 دولارًا للأونصة.

وتراجعت مؤشرات القوة النسبية لكل من الذهب والفضة من مناطق ذروة الشراء خلال جلسة يوم الاثنين، في إشارة إلى تصحيح سعري بعد الارتفاعات القوية الأخيرة.

وعلى مدار عام 2025، حققت أسعار الذهب مكاسب لافتة بلغت نحو 66%، مدعومة بتخفيضات أسعار الفائدة، والتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3% لتصل إلى 74.41 دولارًا للأونصة، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في الجلسة السابقة. وكانت الفضة قد تكبدت يوم الاثنين أكبر خسارة يومية لها منذ أغسطس 2020.

وسجلت الفضة مكاسب قوية منذ بداية العام بلغت 154%، متجاوزة أداء الذهب، بدعم من قيود المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 2132.86 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد شهد أكبر انخفاض يومي له على الإطلاق في الجلسة السابقة. كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1634.29 دولارًا للأونصة، عقب تراجع حاد سجله يوم الاثنين.