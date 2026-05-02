انتعاش الدينار العراقي.. تراجع أسعار الدولار ببغداد وأربيل عقب ضخ سيولة جديدة

شفق نيوز- بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار، انخفاضاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق تداولات اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن بورصتي الكفاح والحارثية أغلقتا على سعر 152,900 دينار لكل 100 دولار، بعد أن سجلت صباحاً 153,100 دينار.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية، استقر سعر البيع عند 153,500 دينار، مقابل 152,500 دينار للشراء.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 152,850 ديناراً، وسعر الشراء 152,750 ديناراً لكل 100 دولار.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع إعلان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن وصول شحنة دولارات نقدية جديدة إلى بغداد، ضمن إطار الدعم الأمريكي المرتبط بالمرحلة السياسية الراهنة وحراك تشكيل الحكومة.

ويرى مراقبون أن استئناف هذه الدفعات -التي تتراوح عادة بين 400 و500 مليون دولار- يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي، خاصة بعد فترة توقف في نيسان الماضي أرجعتها تقارير أمريكية لتوترات أمنية.