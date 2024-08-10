انتاج العراق من النفط يتجاوز المستهدف خلال شهر

شفق نيوز/ سجل إنتاج أوبك+ من النفط الخام في يوليو أكبر قفزة له في ما يقرب من عام، حيث رفعت العراق وكازاخستان إنتاجهما على الرغم من الالتزام بتخفيضات أعمق، بينما ظلت روسيا أيضًا أعلى بكثير من حصتها.

وأظهر مسح بلاتس أوبك+ من إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس في 10 أغسطس أن إجمالي إنتاج المجموعة ارتفع بمقدار 160 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يونيو حزيران، ليصل إلى 41.03 مليون برميل يوميا.

كان شهر يوليو هو الشهر الأول لخطط التعويض التي قدمتها ثلاث دول أنتجت أكثر من طاقتها في النصف الأول من عام 2024. وتعهدت العراق بخفض 70 ألف برميل يوميًا إضافية في يوليو، وتعهدت كازاخستان بخفض 18 ألف برميل يوميًا إضافية. ولا تتضمن خطة التعويض الروسية تخفيضات إضافية حتى أكتوبر 2024.

وخلص المسح إلى أن العراق أنتج 4.33 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز، أي ما يزيد بنحو 400 ألف برميل يوميا عن حصته. وساهم هذا في نمو إنتاج أوبك بنحو 130 ألف برميل يوميا إلى 26.89 مليون برميل يوميا

وتعهدت أوبك+ بالالتزام باستراتيجيتها المتمثلة في خفض الإنتاج بشكل كبير حتى الربع الثالث، قبل إعادة البراميل إلى السوق تدريجيا. لكن الإفراط في الإنتاج وانخفاض أسعار النفط يهددان هذه الخطط.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الاتفاق، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل مشترك، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر عقد اجتماع وزاري كامل في الأول من ديسمبر/كانون الأول.