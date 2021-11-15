"امور فنية" تعيق بدء تشغيل مطار كركوك الدولي

شفق نيوز/ أفادت ادارة مطار كركوك الدولي، يوم الاثنين، بأن "اموراً فنية" حالت دون بدء تشغيل المطار، مشيراً إلى قرب اقلاع وهبوط أولى الطائرات في المطار.

وقال مدير مطار كركوك الدولي زياد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن الموافقة التشغيلية لمطار كركوك قد استحصلت منذ ٢٢ ايلول الماضي، لكن اموراً فنية لا تخص الطيران حالت دون البدء بتشغيله.

وأضاف الجبوري أن "الدوائر الملحقة مثل الجنسية وأمن المطار ودوائر اخرى أخرت البت بالتشغيل، وهي دوائر حكومية لاتخص المستثمر الذي اكمل جميع متطلبات التشغيل"، مبيناً أنه "مع استكمال الامور الفنية والادارية سيفتتح المطار ولمدة ثلاثة اشهر كمرحلة اولى".

وعن إقبال الشركات الاجنبية على مطار كركوك، أوضح الجبوري، أن "هناك شركات كثيرة تسعى للتعاقد مع إدارة المطار"، مشيراً إلى أن "التشغيل الاولي سيكون دولياً ومحلياً".

وأكد الجبوري "قريباً جداً ستهبط اول طائرة وتقلع أخرى من مطار كركوك الدولي".