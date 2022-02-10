بسبب عدم قدرته على تغطية الطلب العالمي.. العراق يرفع امتثاله لمقررات اوبك

شفق نيوز/ ضخت 13 دولة في أوبك 28.19 مليون برميل في اليوم من النفط الخام خلال شهر كانون الثاني الماضي، بزيادة 150 ألف برميل في اليوم عن كانون الاول.

في حين ضخت الدول التسعة من خارج أوبك 13.99 ملايين برميل في اليوم، بزيادة قدرها 10 ألف برميل في اليوم.

وقالت منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس خلال مسح لها أن 14 من أصل 18 عضوًا لديهم حصصاً لم تحقق أهدافهم، مما رفع نسبة امتثال لأوبك + إلى 120.8%، وهو أعلى مستوى منذ أن فرضت المجموعة تخفيضات قياسية للإنتاج في ربيع 2020 لإخراج سوق النفط من الانهيار الوبائي.

ووفقا للمسح فإن العراق واجه اعاقة في الانتاج بسبب سوء الأحوال الجوية ومسائل فنية، حيث أنه ضخ 4.26 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني، بانخفاض قدره 50 ألف برميل في اليوم ورفع نسبة التزامه بمقدار 105.7%.

كما ضخت روسيا والسعودية 10.08 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني، وفشلا أيضًا في الوصول إلى حصصهما البالغة 10.122 مليون برميل في اليوم، فيما تجاوزت الإمارات بشكل طفيف حصتها في كانون الثاني وبنسبة التزام بلغ 94.4%، حيث ضخت 2.93 مليون برميل في اليوم.

شهدت فنزويلا ، المعفاة من الحصة بموجب اتفاق أوبك + ، تباطؤًا كبيرًا ، حيث أدى انخفاض الإمدادات من المخففات إلى انخفاض الإنتاج من حقول النفط الثقيل الإضافية ووجد المسح أنه أنتج 630 ألف برميل في اليوم في كانون الثاني، بانخفاض 120 ألف برميل في اليوم.

كما شهد إنتاج ليبيا المعفاة من الحصة أيضا أقل من مليون برميل في اليوم لأول مرة منذ تشرين الاول 2020 بسبب مشاكل في حقولها النفطية الجنوبية الغربية والشرقية. نتيجة الطقس السيئ مما أدى أيضًا إلى انخفاض الصادرات.