سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

امتثال اوبك يرتفع الى 192% في حزيران وتراجع انتاج العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-09T08:34:07+0000
امتثال اوبك يرتفع الى 192% في حزيران وتراجع انتاج العراق

شفق نيوز/ رفعت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في حزيران إنتاج النفط الخام، بمقدار 390 ألف برميل يوميا، الا ان انها لم تصل إلى أهدافها مما رفع امتثالها الى 192%.

ووفقا لمسح أعده S&P Global Commodity Insights وجد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغة 13 عضواً ضخت 28.13 مليون برميل يوميا في حزيران بزيادة 210 آلاف برميل عن ايار، مع تحقيق مكاسب ثابتة من قبل السعودية ونيجيريا وأنغولا والإمارات، في حين أنتجت الدول المتحالفة مع أوبك التسع 13.26 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميا وسط انتعاش النفط الروسي، وبالتالي ارتفع انتاج منظمة اوبك+ الى اعلى مستوى له في ثلاثة اشهر عند 42.09 مليون برميل يوميا في حزيران.

وقلل التحالف عن أهدافه الجماعية بمقدار 2.70 مليون برميل في اليوم، مع زيادة الامتثال للحصص إلى 192٪ .

وشهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجعا في إنتاجه إلى 4.38 مليون برميل يوميا في حزيران على الرغم من زيادة الصادرات الفيدرالية، حيث أظهرت البيانات أن التدفقات من إقليم كوردستان تراجعت، وانخفضت البلاد في جزء كبير من مخزونات النفط الخام في يونيو حزيران.

ورفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها إلى 10.55 ملايين برميل في اليوم في يونيو، مدفوعة بزيادة في حرق الخام الصيفي.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن هذا لا يزال حوالي 110.000 برميل في اليوم أقل من حصتها البالغة 10.66 مليون برميل في اليوم.

related

العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

Date: 2020-04-09 18:26:52
العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

العراق يؤيد قرار (اوبك +) بالإبقاء على استراتيجيتها بتقييد انتاج النفط

Date: 2022-05-05 14:01:01
العراق يؤيد قرار (اوبك +) بالإبقاء على استراتيجيتها بتقييد انتاج النفط

النفط يتجاوز 110 دولارات في أعلى مستوى منذ يوليو 2014

Date: 2022-03-02 05:05:54
النفط يتجاوز 110 دولارات في أعلى مستوى منذ يوليو 2014

معهد أمريكي يتوقع إنهياراً مالياً للعراق في 2021

Date: 2020-11-11 06:22:34
معهد أمريكي يتوقع إنهياراً مالياً للعراق في 2021

جدول .. تعرف على كمية الأساس لإنتاج النفط للعراق الحالية والجديدة لعام 2022

Date: 2021-09-22 06:48:53
جدول .. تعرف على كمية الأساس لإنتاج النفط للعراق الحالية والجديدة لعام 2022

خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل

Date: 2022-06-29 11:12:40
خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل

البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

Date: 2021-08-12 06:19:02
البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر

Date: 2022-01-19 08:08:50
العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر