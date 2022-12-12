الإيكونوميست: العراق ضمن الأكثر نمواً للاقتصاد في الشرق الأوسط عام 2023

شفق نيوز/ أظهر تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست" الانكليزية، يوم الاثنين، ان العراق ضمن الدول الأكثر نموا للاقتصاد في الشرق الأوسط لعام 2023 ، فيما توقعت أن يصل التضخم فيه نحو 4.8 بالمئة .

ووفقا للمجموعة التي أشارت في تقريرها "الشرق الأوسط آفاق 2023 "، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ستستفاد إلى أقصى حد من تطورات سوق الطاقة الدولي في عام 2023، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع عائدات النفط والغاز مما ساعد على دفع النشاط التجاري في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة".

واضافت ان "العراق سيشهد نموا اقتصاديا في عام 2023 مع تركيا والإمارات وقطر يصل لأكثر من 4% متفوقاً على السعودية وباقي الدول الأخرى في الشرق الأوسط، فيما سيشهد النمو الاقتصادي في اليمن صفرا، وفي ايران 2 بالمئة وفي مصر 2.8 بالمئة".

وتوقعت أن "يصل معدل التضخم في عام 2023 في العراق إلى معدل 4.8 بالمئة، فيما ستكون لبنان في مقدمة الدول بأعلى تضخم في الشرق الأوسط لعام 2023 بمعدل 167 بالمئة وفي سوريا 63 بالمئة وفي اليمن 39 بالمئة وفي تركيا 34 بالمئة"، مبينة ان اقل "تضخم سيكون من نصيب السعودية عند معدل 2.8 بالمئة ".