للمرة الأولى .. الذهب يتجاوز 4000 دولار ليبلغ أعلى مستوى بالتاريخ

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصل الذهب ارتفاعه التاريخي، متجاوزًا حاجز 4000 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، بدعم من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4011.18 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتبلغ 4033.40 دولارًا للأوقية.

يُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب، وقد ارتفع سعره الفوري بنسبة 53% منذ بداية العام، بعد مكاسب بلغت 27% خلال عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بمجموعة من العوامل، من بينها توقعات خفض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتدفقات القوية إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي.

ودخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه السابع، ما أدى إلى تأجيل نشر مؤشرات اقتصادية رئيسية، ودفع المستثمرين للاعتماد على البيانات الثانوية لتقدير توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة.

ويتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، مع خفض إضافي محتمل بنفس المقدار في ديسمبر.

كما ساهمت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط توقعات باستمرار تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة بدعم من الطلب المادي وعمليات الشراء المركزية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3% لتصل إلى 48.42 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 2.5% إلى 1658.40 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 1361.89 دولارًا.