الأول من نوعه .. العراق يُدشن خط إنتاج للأنابيب الحديدية الطويلة (صور)

شفق نيوز/ دشنّ وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخباز اليوم الخميس خط إنتاج الأنابيب الملحومة طولياً في مصنع الأنابيب الحديدية الواقع في مدينة أم قصر التابع إلى الشركة العامة للحديد والصلب في مُحافظة البصرة.

وهذا الخط تمَّ إنشاؤه وفق عقد مُشاركة مع القطاع الخاص المحلي ويختص الخط كوري المنشأ بإنتاج الأنابيب الحديدية ذات اللحام الطولي بطول ( ١٢ ) مترا وأقطار تتراوح من ( ١٦ ولغايـة ٦٠ ) أنجا، وسمُك من ( ٦ ولغايـة ٣٠ ) ملم بطاقة ( ٢٠٠ ) ألف طن سنوياً لوجبتي عمل والتي تُستخدم في نقل الغاز والنفط إضافةً إلى نقل المياه وكركائز للمشاريع والجسور والعبارات وغيرهـا .

وقـال الوزير في مؤتمر صحفي عقده عقُب مراسم الإفتتاح، إنَّ الخط يعُد الأول من نوعه في العراق ويعمل بتكنولوجيا من كوريا الجنوبية من شركة G1 المُتخصصة بإنتاج الأنابيب كما يعمل بمُواصفة معهد البترول الأمريكي ( API 5L ) سيتم الحصول عليها بعدَ تدقيق الجهات المُختصة، مبينا أنَّ الخط يُعتبر من المشاريع الرائدة التي تفتتحها وزارة الصناعة بعدَ جهُد إستثنائي على مدى العامين الماضيين.

ودعا الخباز وزارة النفط والشركات العاملة في مجال الأنابيب النفطية أن تعمل على توظيف إمكانيات مصنع الأنابيب الحديدية لخدمة عملها وإستخدام المُنتج العراقي بشكلٍ واسع ضِمنَ مُواصفة عالمية رصينة .

وأسترسل الوزير بالقول إنَّ وزارة الصناعة أستطاعت إحياء الكثير من المعامل خِلال العام ونصف العام الماضية لاستقطاب الأيدي العاملة وتوفير المُنتجات المحلية التي يحتاجها السوق.

وتابع بالقول إن هُناك حركة دؤوبة في شركات الحديد والصلب التي وصلت إلى المراحل النهائية لتشغيل مصنع الدرفلة وشركة الصناعات البتروكيمياوية والتي حققت مراحل تشغيل مُتقدمة إضافةً إلى شركة الأسمدة الجنوبية وأبن ماجد العامة التي تشهدان توسُعا في العمل ، مؤكداً أنَّ الوزارة تحتاج إلى دعم نيابي وحكومي ومن كُل الأطراف من أجل إعادة قيمة الصناعة العراقيـة.