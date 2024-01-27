الأول عربياً والسادس عالمياً.. العراق بين أكثر الدول هدراً للغذاء

شفق نيوز/ شغل العراق المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من إجمالي 196 دولة، بأكثر الدول التي تهدر أكبر قدر من الغذاء لعام 2023، بحسب مجلة ceoworld الأمريكية.

وذكرت المجلة، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "هدر الطعام يعد مشكلة عالمية لها آثار سلبية على البيئة والمجتمعات واقتصاديات البلدان".

ووفقًا لتقرير مؤشر هدر الغذاء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم هدر ما يقرب من 931 مليون طن من الطعام كل عام، وهو ما يمثل 8 إلى 10 بالمائة من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالأغذية غير المستهلكة.

وأضاف التقرير، أن "مؤشر هدر الطعام كشف أيضًا أن حوالي 17 بالمائة من إنتاج الغذاء العالمي يتم إهداره، حيث تكون الأسر مسؤولة عن 61 بالمائة من هذا الهدر الغذائي، تليها الخدمات الغذائية بنسبة 26 بالمائة، وصناعة البيع بالتجزئة بنسبة 13 بالمائة".

وبحسب التقرير، فإن نصيب الفرد من هدر الطعام المنزلي هو نفسه في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، والدول ذات الدخل المرتفع.

وجاءت نيجيريا بالمركز الأول عالمياً، تليها روسيا، ثم اليونان، البحرين، مالطا، بينما جاء العراق في المركز السابع من إجمالي 196 دولة، حيث بلغ نصيب الفرد من بقايا الطعام 120 كغم، بينما بلغت من بقايا الطعام السنوية 4.7 ملايين طن، فيما تذيلت القائمة سلوفينيا ورومانيا بأقل الدول التي تهدر الطعام.

ووفق تقرير المجلة الأمريكية، جاء العراق بالمركز الأول عربياً، تليه السعودية، ثم لبنان، اليمن، سوريا، الكويت، قطر، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، وأخيراً ليبيا.