الأول عربياً .. العراق استورد أكثر من 2000 طن من مادة الرز خلال شهر

شفق نيوز/ استورد العراق، أكثر من 2000 طن من مادة الرز الغذائية وذلك خلال شهر تموز الماضي من العام 2023، وفقا لتقديرات العرض والطلب العالمي لوزارة الزراعة الأمريكية.

ووفقا لجدول وزارة الزراعة الأمريكي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق استورد الرز من مناشيء متعددة بمقدار 2200 طن وبنفس الكمية لشهر تموز الماضي"، مبينا ان "هذه الكمية انخفضت عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت معدل 2124 طنا".

واضافت انه من "المتوقع أن تنخفض استيرادات العراق من الرز لنفس الفترة من العام المقبل 2024 لتصل 1900 طن".

كما أشارت وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الاولى عربيا بأكثر الكميات المستوردة من الرز، تليه السعودية وبكمية 1300 طن، تليه ثالثا الإمارات العربية المتحدة 900 طن، ومن ثم مصر رابعا بـ 500 طن".

ويستورد العراق الرز من مناشيء عدة ومنها، التايلندي، والفيتنامي، والامريكي، والأرجنتيني ، فيما يقوم القطاع الخاص باستيراد الرز البسمتي ذات المنشأ الهندي.