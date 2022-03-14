الأولى من نوعها.. مصرف عراقي يطلق "كردت كارد" للموظفين بـ3 اضعاف الراتب

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الاثنين، عن إطلاق بطاقة فيزا الائتمانية (كردت كارد) تضيف لمستخدميها من الموظفين مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضونه.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هذه البطاقة تمنح للموظفين من حاملي بطاقة (نخيل)، حيث يضاف رصيد يبلغ ثلاثة أضعاف الراتب وبحد اعلى هو خمسة ملايين دينار".

وبين أن "المبلغ يكون تحت تصرف المستفيد ويتم تسديده بقسط شهري يضاف الى الرصيد غير المستخدم ويكون مبلغاً مدوراً"، مشيرا الى ان "الفائدة المصرفية على المبلغ المضاف تحتسب على المبلغ المستخدم فقط وتبلغ 1.25% شهريا".