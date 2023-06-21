الأولى من نوعها.. فلاح ينجح بإنتاج بطاطا معدلة جينياً في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة إدارة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن نجاح تجربة زراعة بطاطا معدلة جينياً تدخل في صناعات متعددة.

وقالت مديرة زراعة كرميان شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز، ان مزارعا نجح بزراعة بطاطا معدلة جينياً بواقع 80 دونماً وحقق انتاجية عالية في تجربة هي الاولى من نوعها في ادارة كرميان".

وبينت ان "هذه البطاطا تدخل في صناعة رقائق البطاطا (الجبس) وتحديداً مادة (شبس ليز) الذي يحظى بشهرة واسعة"، مشيرة الى ان "هذه البطاطا ذات جودة ومقومات غذائية وصناعية وتم تسويقها الى احد المعامل المختصة بانتاج رقائق البطاطا".

واكدت ان "هناك مساعٍ لتعميم زراعة هذه البطاطا خلال الفترات المقبلة".

وعن موسم جني البطاطا الصيفي، اكدت عباس "انتاج اكثر من 200 طن من البطاطا التقليدية مع استمرار حملة الجني"، مرجحة "ارتفاع الانتاج الى مئات الاطنان بعد انتهاء موسم الجني الصيفي".