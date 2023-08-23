الأوراق المالية العراقية توقع اتفاقية للإستثمار المالي وتطوير الإقتصاد بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين المركز الدولي للمال والتجارة تلزم الطرفين بتعزيز الإستثمار المالي وتطوير الأنشطة الإقتصادية في إقليم كوردستان وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الإقتصاد العراقي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وذكر بيان صادر عن الهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، إن فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية، و سعد عبد القهار الشيخ، مدير عام المركز الدولي للمال والتجارة، وقعا اليوم الأربعاء، في مدينة السليمانية، على الإتفاقية حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز البيئة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإستثمار.

ووفقا للبيان فإن، الإتفاقية تضمنت العديد من الأهداف، منها تعزيز دور البنك المركزي العراقي في دعم المبادرة المتعلقة بإنشاء المركز الدولي للمال والتجارة في السليمانية.

وأضاف البيان، أن الاتفاقية تسعى إلى تشجيع ثقافة الإستثمار بالأوراق المالية وتعزيزها، منبها إلى أن الهيئة والمركز تعكفان بموجب الإتفاقية على تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات القانونية والادارية والفنية لتعزيز نشاط الإستثمار بالأوراق المالية في إقليم كوردستان، وبذل الجهود المشتركة لجذب المستثمرين وتطوير المناخ الإقتصادي.

ونوه البيان إلى أنه في إطار الإتفاقية، ستقوم هيئة الأوراق المالية بفتح مكتب في المركز الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين بالدخول إلى سوق الأوراق المالية، بينما سيتم دعم سوق العراق للأوراق المالية بفتح فرع في المركز الدولي، مما يسهم في توسيع نطاق الإستثمار وزيادة النشاطات المالية.

واختتمت الهيئة بيانها، بأن هذه الإتفاقية "تُعتير خطوة استباقية لمواكبة التطور المالي والتجاري العالمي، وتعكس التزام الهيئة والمركز بتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في العراق".