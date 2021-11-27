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الأوراق المالية العراقية تكشف تقريرها الفصلي الأول: أسهم مرتفعة وقيمة منخفضة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-27T08:18:00+0000
الأوراق المالية العراقية تكشف تقريرها الفصلي الأول: أسهم مرتفعة وقيمة منخفضة

شفق نيوز / أعلنت هئية الأوراق المالية العراقية، يوم السبت، عن ارتفاع الأسهم وانخفاض قيمتها للسوق، خلال الفصل الأول من العام 2021.

وذكر تقرير للهيئة معني بالفصل الأول من العام الحالي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية بلغ 103 شركات في نهاية الفصل الأول من العام 2021".

وأوضح أن "الفصل الأول شهد ارتفاعا في الأسهم المتداولة لتبلغ 133.5 مليار سهم مقارنة مع 72.7 مليار سهم بالفصل الأول من عام 2020، فيما انخفضت قيمة التداول بنسبة 26.42% ليبلغ ما يقارب 84.8 مليار دينار مقارنة بـ 115.2 مليار دينار خلال الفصل الأول من العام 2020".

وأضاف التقرير، أن "السوق النظامي شكل نسبة 84.2% من الأسهم المتداولة بينما شكل السوق الثاني 15.8%، أما بالنسبة لقيمة التداول فقد شكل السوق النظامي 90.2%، في حين كانت نسبة السوق الثاني 9.8%، بينما بلغت الصفقات للسوق النظامي 29464 صفقة، و2270 صفقة للسوق الثاني".

وأشار إلى أن "مؤشر أسعار الأسهم 60-ISX ارتفع خلال الفصل الأول من العام 2021 بنسبة 11.4%، ليغلق في نهاية الفصل عند 566.180 نقطة مقابل 5.8.030 نقطة نهاية الفصل السابق".

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