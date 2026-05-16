الأنظار تتجه نحو الخليج.. تراجع حاد في صادرات سوريا الزراعية إلى العراق

شفق نيوز- دمشق

أكد عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في "سوق الهال" بدمشق، محمد العقاد، يوم السبت، أن قطاع تصدير المحاصيل الزراعية في سوريا يواجه تحديات كبيرة إثر تراجع معدلات التصدير إلى الأسواق العراقية.

وقال العقاد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الحالي يعكس تراجعاً ملحوظاً وحاداً في صادراتنا، خصوصاً إلى السوق العراقية التي كانت تشكل الوجهة الرئيسية لحجم كبير من منتجاتنا الزراعية"، عازياً السبب في ذلك إلى "زيادة الإنتاج الزراعي المحلي في العراق، وتحسن جودة بعض أصنافه الوطنية مثل: الطماطم والفواكه الموسمية".

وأضاف: "حالياً انحسرت صادراتنا للعراق في بعض المنتجات المحدودة مثل الجوافة والرمان وبعض الحمضيات، والتي لا تتجاوز مجتمعة 5 آلاف طن سنوياً، وهو رقم ضئيل مقارنة بالقدرات الإنتاجية لسوريا"، مؤكداً أن "هذه التحديات تدفع المزارعين والمصدرين إلى البحث عن أسواق بديلة في دول الخليج ومناطق أخرى، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات والتعبئة والتغليف لتلبية متطلبات الأسواق الدولية".

كما أوضح العقاد أن "السوق يشهد حالياً تصدير ما بين 10 إلى 20 شاحنة مبرّدة يومياً محمّلة بمنتجات زراعية متنوّعة مثل البطاطا والحمضيات والتفاح والرمان"، مشيراً إلى أن "دول الخليج باتت تمثل الوجهة الرئيسية لهذه الشاحنات".

وشدد على "أهمية الدعم الحكومي لتعزيز قطاع الزراعة وتسهيل إجراءات التصدير، إلى جانب تشجيع الاستثمارات لزيادة القدرة الإنتاجية وتنويع الأصناف المزروعة، خاصة في ظل المنافسة القوية من قبل دول الجوار التي تطورت زراعتها بشكل ملحوظ".

واختتم العقاد تصريحه بالقول: "نأمل وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز التصدير الزراعي السوري، لأن ذلك لن يقتصر على دعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل سيحافظ أيضاً على استمرارية زراعة الأراضي وتوفير فرص عمل مستدامة للمزارعين".