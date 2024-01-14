الإنتاج العراقي يرفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام في شهر

شفق نيوز/ ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام بمقدار 130 ألف برميل يوميًا على أساس شهري في ديسمبر / كانون الأول إلى 42.73 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بزيادات الانتاج في العراق، وكذلك أكبر المنتجين الأفارقة في المجموعة، وفقًا لأحدث استطلاع بلاتس أجرته S&P Global Commodity Insights.

وأنتج أعضاء أوبك الـ13 27.98 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 160 ألف برميل يوميا عن نوفمبر، في حين أنتج حلفائها العشرة من خارج أوبك، بقيادة روسيا، 14.75 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 30 ألف برميل يوميا خلال الشهر.

ووجد المسح أن المملكة العربية السعودية، أكبر أوبك، والتي قادت حملة التحالف من أجل الانضباط في الإنتاج، تواصل إبقاء إنتاجها عند أدنى مستوى له منذ ذروة الوباء، حيث ضخت 8.95 ملايين برميل يوميًا في ديسمبر / كانون الأول، في حين أبقت روسيا إنتاجها ثابتًا عند 9.43 ملايين برميل يوميا. كلاهما أقل بقليل من حصص الإنتاج بموجب اتفاق أوبك + الأخير.

لكن هذا الانضباط قوبل بزيادة قدرها 60 ألف برميل يوميا من العراق، الذي يشهد إنتاجا متزايدا من إقليم كوردستان ، فضلا عن ارتفاع استهلاك النفط الخام المحلي لتوليد الطاقة. وإن إنتاج العراق البالغ 4.35 ملايين برميل يوميًا في ديسمبر كان أعلى بكثير من حصته البالغة 4.22 ملايين برميل يوميًا، وقد أدى عدم امتثاله المعتاد إلى مطالبة أعضاء آخرين بتشديد تطبيق الحصص.