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الأنبار تشيد بالاستثمار الكوردي وتعلن توفير 7 آلاف فرصة عمل عبر 45 مشروعاً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-20T18:54:02+0000
الأنبار تشيد بالاستثمار الكوردي وتعلن توفير 7 آلاف فرصة عمل عبر 45 مشروعاً

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة استثمار الأنبار، مهدي النومان، يوم الأحد، أن 45 مشروعاً استثمارياً أطلق مؤخراً في المحافظة وفرت قرابة سبعة آلاف فرصة عمل للعاطلين.

وقال النومان لوكالة شفق نيوز، إن "المشاريع الاستثمارية في الأنبار متنوعة، منها الزراعي والسكني والصناعي والترفيهي، وهناك إقبال كبير على الحكومة المحلية للمحافظة للاستثمار في القطاعات كافة، وذلك لما تشهده الأنبار من استقرار أمني وإداري".

وبين أن "عدد المشاريع التي انطلقت في الأنبار مؤخراً بلغت 45 مشروعاً استثمارياً تم التصويت عليها، وكلها عاملة بنسب إنجاز متفاوتة، وبقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات و600 مليون دولار، وستوفر نحو سبعة الاف فرصة عمل".

وأكد أن "القطاع السكني يشهد دعماً كبيراً من قبل حكومة المحافظة وهيئة استثمار الانبار، وهناك 12 مشروعاً استثمارياً سكنياً في مدن الفلوجة والكرمة والرمادي وعنه وحديثة".

واضاف النومان "سينطلق مشروعاً سكنياً آخر في قضاء القائم الحدودي قريباً، وكل هذه المشاريع عاملة وبنسب إنجاز ممتازة ومتقدمة، كما أن هناك رغبة كبيرة من قبل السكان لشراء وحدات سكنية في هذه المشاريع، كونها ذات مواصفات جيدة في البناء".

واشار إلى أن "ما تعانيه هيئة استثمار الأنبار وكل هيئات الاستثمار في المحافظات، هو عدم توقيع العقود الاستثمارية من قبل وزارة المالية، وذلك بالنسبة للأراضي المخصصة لها، وهذا ما يشكل عائقاً كبيراً أمام حركة الاستثمار منذ تأسيس الهيئات الاستثمارية في العراق وحتى الآن".

ولفت النومان إلى أن "الأنبار ترحب بالمستثمرين من كافة أنحاء البلاد، ولدينا مستثمرين كورد من إقليم كوردستان، أعمالهم تنفذ وفق معايير الجودة وبدرجة امتياز، كما أن هناك مستثمرين من الإمارات ودولاً أوروبية، وتعاونا كبيرا تبديه إدارة المحافظة معهم".

وأردف بالقول "أنا على ثقة تامة أن ملف الاستثمار في الأنبار هو الأول من نوعه، وذلك من حيث عدد المشاريع المنجزة وتلك التي تم تسليمها، وحتى المشاريع المتلكئة التي لا يتجاوز عددها الثلاثة مشاريع، وسبب تلكؤها هو عدم توقيع وزارة المالية للعقود الاستثمارية".

وختم النومان بالقول "نطمح خلال عام 2022 أن يزيد عدد تشغيل العاطلين عن العمل إلى 15 ألف شخص".

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