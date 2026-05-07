الأنبار.. تسويق مئات الأطنان من الحنطة عبر نظام إلكتروني

أكدت حكومة الأنبار، يوم الخميس، انطلاق عمليات تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي 2025 – 2026، مع اعتماد نظام الحجز الإلكتروني في مراكز الاستلام لتنظيم دخول الناقلات وتقليل الزخم.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية، مؤيد الدليمي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن عمليات التسويق انطلقت في سايلو الرمادي المركزي وسايلو الـ5 كيلو، بواقع نحو 200 ناقلة خلال اليوم الأول.

وأضاف، أن مئات الأطنان من محصول الحنطة جرى استلامها ضمن الخطة التسويقية المعتمدة، مؤكداً أن الحكومة المحلية عملت على تسهيل إجراءات تسليم واستلام المحصول في مراكز التسويق داخل المحافظة.

وأشار إلى أن اعتماد نظام الحجز الإلكتروني يهدف إلى تنظيم دخول الناقلات وتسهيل الإجراءات أمام الفلاحين والمزارعين، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز معاملات التسويق.

وكان محافظ الأنبار عمر مشعان دبوس قد أعلن، أمس الأربعاء، اطلاق موسم حصاد الحنطة 2025 – 2026 من أحد الحقول الزراعية في مدينة الرمادي، معلناً تخصيص 10 مليارات دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين المتأخرة، مع توجيه الكوادر الحسابية بالمباشرة الفورية في مواقع الاستلام والتسويق لتسريع صرف المستحقات.