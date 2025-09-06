الأمين العام لأوبك من بغداد يتوقع زيادة غير مسبوقة للطلب على الطاقة بالعالم

شفق نيوز - بغداد

توقع الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، يوم السبت، ان يشهد العالم زيادة غير مسبوقة للطلب على النفط على مدى العقود المقبلة مع زيادة تعداد السكان.

وقال الغيص في كلمة له القاها انطلاق أعمال "منتدى بغداد الدوليِّ للطاقة" وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الدراسات تشير الى ان العالم يشهد اقبالا غير مسبوق على الطاقة مع ظهور متطلبات جديدة في سوق الطاقة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأوضح أن الطلب على الطاقة سيكون مصدره الدول النامية في العالم (..) وتشير تقارير أوبك الى أن الوقود الأحفوري 80‎%‎ ولا تزال باقية على نفس النسبة منذ سنوات، لافتا إلى أن بعض السياسات المناخية لم تراعِ أمن الطاقة، وكلفة التحول، ولا يمكن لأحد أن ينكر الفوائد الجوهرية التي يوفرها النفط ومشتقاته.

ولفت الغيص إلى أن غياب النفط يعطل القدرة على توفير الادوية والمواد الطبية التي تنقذ الأرواح بشكل يومي.

وتوقع الأمين العام لأوبك أن، يرتفع الطلب العالمي بنسبة 23‎%‎ مع حلول عام 2050 مع تراجع الطاقات الأخرى يبقى النفط حصة الاسد، وتبقى نسبة الطلب على النفط والغاز تفوق 50‎%‎، وسيستمر الطلب على النفط 120 مليون برميل.