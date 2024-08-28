الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستغرق يومين.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في بيان اليوم، ان الزيارة تأتي في إطار التواصل الثنائي حول تطورات السوق النفطية ، إلى جانب تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط في "أوبك" ، و"أوبك بلس".

وأشار الى أن جدول زيارة الغيص تتضمن اللقاء بوزير النفط حيان عبد الغني وعدد من المسؤولين.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت، في شهر تموز الماضي، التزام البلاد بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في "أوبك"، مشيرة إلى أن العراق سيعوض أي فائض في الإنتاج بداية العام المقبل.

وقالت في حينها إنها "ستلتزم بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً، لشهر تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر أيلول 2025".

ووصل إنتاج "منظمة البلدان المصدرة للبترول" إلى ما متوسطه 26.98 مليون برميل يومياً في حزيران/ يونيو، أو 80 ألف برميل يومياً أقل من الشهر السابق، وأدت التخفيضات الصغيرة في إنتاج كلّ من العراق ونيجيريا إلى هذا الانخفاض.

وأظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" في شهر تموز/يوليو أن العراق والإمارات لم ينفذا بشكل كامل التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في بداية العام مع الأعضاء الآخرين في المنظمة. كما لم تتمكن بغداد من تنفيذ الخفض الإضافي في الإنتاج الذي تعهدت به لتعويض مستويات الإنتاج المرتفعة السابقة.

وفي حزيران/يونيو، خفض العراق إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً إلى 4.25 ملايين برميل يومياً، وأدى تراجع الصادرات إلى تقريب البلاد من الحصة المحددة لها، لكن إنتاجها لا يزال أعلى بحوالي 250 ألف برميل يومياً فوق حصتها، حتى قبل الأخذ بالاعتبار عدم وجود "تخفيضات تعويضية" إضافية.