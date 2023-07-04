"الأموال نفدت".. مصرف حكومي يوقف  السلف الالكترونية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الثلاثاء، ايقاف السلف الالكترونية الى اشعار اخر، عازيا السبب الى نفاد التخصيصات المالية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أوقف مؤقتاً ترويج معاملات السلف الالكترونية المقدمة عبر تطبيق (كي) والى اشعار اخر".

وأضاف المصرف في بيانه أن هذا الإيقاف" جاء نتيجة التخصيص المالي المحدد للسلف الخاصة بالموظفين والمتقاعدين والعسكريين"، مبينا انه "سيعلن عن موعد إعادة التقديم بعد استكمال المنح لجميع المتقدمين والمسجلين حالياً، فيما يستمر المصرف باستحصال الأقساط الشهرية من المستفيدين عبر الاستقطاع الالكتروني".