"الأموال متوفرة".. الرافدين ينفي إيقاف السلف والقروض  

شفق نيوز/ أكد مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم السبت، توفير الأموال اللازمة لتمويل جميع الخدمات المصرفية من ضمنها السلف والقروض.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن ما يشاع عن ايقاف منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى غير صحيح اطلاقا، مشددا على أن فروع المصرف مستمرة في منح الائتمان بمختلف أشكاله وتقديم الخدمات للزبائن من دون توقف.

ودعا البيان الفروع التي تستنفذ تخصيصاتها مفاتحة المصرف من أجل رفدهم بالمبالغ لتغطية نفقات السلف والقروض وذلك بهدف ضمان انسيابية العمل من دون تأخير .