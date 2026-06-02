الأمم المتحدة: مليار شخص متضرر من إغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز- بِرن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يوم الثلاثاء، أن إغلاق مضيق هرمز أثر على حياة نحو مليار شخص يعيشون بدول ذات اقتصادات هشة.

ولفت تقرير المنظمة الأممية الذي صدر بعنوان "اضطرابات مضيق هرمز: عبء صدمات أسعار النفط على الاقتصادات الهشة"، إلى أن "الاقتصادات الهشة تعد في طليعة المتضررين".

واعتبر أن "من بين 75 اقتصاداً، من أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، يعتمد 65 اقتصاداً على النفط المستورد".

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة بهذه البلدان سيؤدي إلى زيادة التكاليف، وإلى مفاضلات صعبة بين تغطية فواتير الوقود والاستثمار في الخدمات العامة الأساسية.

وقالت المنظمة الأممية إن صدمات أسعار النفط شكلت عبئاً على الاقتصادات الهشة نتيجة اضطرابات مضيق هرمز، موضحة أن الاضطرابات في هذا المضيق تحدث صدمات في منظومة الطاقة العالمية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.