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الأمريكيون يدفعون أعلى ثمن لغاز السيارات منذ سبع سنوات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-07T06:43:38+0000
الأمريكيون يدفعون أعلى ثمن لغاز السيارات منذ سبع سنوات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار "غاز السيارات" بشكل مطرد هذا العام، فيما  يدفع الامريكيون أعلى الاثمان منذ سبع سنوات.

وبلغ متوسط السعر الوطني لغالون الغاز 3.22 دولارًا حتى يوم أمس الأربعاء، وفقًا لـ"جمعية السيارات الأمريكية"، وهو الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2014 على الأقل، وفي بعض الأماكن يدفع المستهلكون أكثر من ذلك بكثير، حيث يدفع الناس  في ولاية كاليفورنيا عند 4.42 دولار، وفي مقاطعة مونو بالولاية، تجاوزت الأسعار 5 دولارات أمريكية.

ويساوي الجالون الأمريكي 3,785,411 سنتيمتر مكعب (3.8 لتر).

ويعزى اسباب ارتفاع أسعار الغاز في أعقاب انتعاش النفط، حيث تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو مؤشر النفط الأمريكي، حول 77.60 دولارًا للبرميل، بعد أن تجاوز 79 دولارًا في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

 

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