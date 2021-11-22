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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ذي قار ستشهد نهضة عمرانية واقتصادية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-22T13:59:24+0000
الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ذي قار ستشهد نهضة عمرانية واقتصادية

شفق نيوز/ صرّح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، يوم الاثنين، بأن محافظة ذي قار ستشهد "نهضة" عمرانية اقتصادية في الخدمات، مؤكداً أن عجلة الإعمار في المحافظة بدأت بـ170 مشروعاً وستستمر.

وقال الغزي خلال استقباله لرئيس وأعضاء اتحاد مقاولي ذي قار، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة مقبلة على نهضة عمرانية واقتصادية نوعية في الخدمات عبر صندوق إعمار المحافظة للنهوض بواقعها الخدمي.

وبين أن مرحلة الإعداد لمشاريع صندوق إعمار المحافظة، تمّت بتنسيق مباشر مع الإدارة المحلية ووحداتها الإدارية في الأقضية والنواحي؛ لتفادي حدوث تقاطعات إدارية وفنية، إضافة إلى الوقوف على أهم الخدمات التي تفتقر إليها مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن الشركات المنفذة للمشاريع تم اختيارها ممن لم تسجل عليها حالات تلكؤ أو تباطؤ في مراحل العمل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية المبرمة ضمن بنود العقد.

وأضاف الغزي، أن عجلة الإعمار التي انطلقت عبر 170 مشروعاً، لن تتوقف وستستمر للسنوات الأخرى، وقد أسهمت في توفير فرص العمل وتحريك السوق المحلية داخل المحافظة، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية تجاه المحافظة، التي عانت نقص الخدمات الأساسية منذ سنوات.

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