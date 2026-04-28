الإمارات تعلن الانسحاب من منظمة أوبك و"أوبك+"

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف أوبك+، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو 2026.

وذكرت الإمارات، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن القرار يأتي انسجاماً مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، ولا سيما مع تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج "موثوق ومسؤول"، في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، وبما يتلاءم مع “المصلحة الوطنية”، في ظل استمرار التقلبات الجيوسياسية، خصوصاً في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على توازنات العرض والطلب.

وأضافت أن المؤشرات الأساسية لا تزال ترجّح استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، ما يتطلب مرونة أكبر في الاستجابة لمتغيرات السوق.

وأكدت الإمارات أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفير إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل كبير لتلبية الطلب بكفاءة، مع التركيز على الاستدامة وكلفة الإنتاج.

كما شددت على أن قرار الانسحاب لا يعني التخلي عن دورها في دعم استقرار الأسواق، بل يأتي في إطار تطوير سياساتها بما يعزز قدرتها على التكيف مع ديناميكيات السوق العالمية.

ويأتي هذا القرار بعد عقود من العضوية، إذ انضمت الإمارات إلى أوبك عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت بعد تأسيس الدولة عام 1971، وأسهمت خلال هذه الفترة في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتجة.

ويعكس الانسحاب تحولاً استراتيجياً في توجهات الطاقة الإماراتية، مع الحفاظ على دورها الفاعل في السوق النفطية العالمية.