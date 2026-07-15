الأغذية والمركبات في الصدارة.. تراجع واردات العراق من أميركا لـ238 مليون دولار

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية، بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، أن قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى العراق بلغت نحو 238 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلةً تراجعاً مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الذي بلغت فيه الصادرات نحو 458 مليون دولار.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تصدرت السلع الغذائية قائمة أبرز الصادرات الأميركية إلى العراق خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة واردات العراق من الذرة نحو 27 مليون دولار، فيما حلّ الأرز في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 23 مليون دولار.

وجاءت المركبات والسيارات في المرتبة الثالثة ضمن أبرز السلع الأميركية المصدرة إلى العراق، بقيمة بلغت نحو 19 مليون دولار، تلتها التوربينات النفاثة والغازية والمعدات المرتبطة بها، بقيمة وصلت إلى نحو 16 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات أن العراق استورد مكسرات من الولايات المتحدة بقيمة بلغت نحو 14 مليون دولار، إضافة إلى أجهزة الطرد المركزي ومعدات الترشيح والتنقية بالقيمة نفسها، فضلاً عن الأسلاك والكابلات المعزولة والبطاريات الكهربائية، التي بلغت قيمة وارداتها نحو 7.5 ملايين دولار.

وتعكس هذه البيانات تنوع العلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة، إذ لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد لتشمل قطاعات الأغذية والمركبات والمعدات الصناعية والتكنولوجية، في ظل استمرار اعتماد السوق العراقية على الاستيرادات لتلبية جانب من الطلب المحلي.

وتستند بيانات خريطة التجارة إلى إحصاءات مكتب الإحصاء الأميركي، التي ترصد حركة التجارة الدولية بحسب الدول والمنتجات وقيمها بالدولار الأميركي.