"الإعمار الدولي" يكشف عن اكمال التصاميم الأولى لمشروع طريق التنمية العراقي

شفق نيوز/ ذكر موقع "نشرة الإعمار الدولي" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أنه جرى استكمال اعداد التصاميم الهندسية الاولى لمشروع "طريق التنمية" الذي سيربط بين العراق وتركيا.

وأوضح تقرير "نشرة غلوبال كونستراكشن" المتخصصة بشؤون الاعمار والبناء ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التصميم الهندسي للمشروع الذي يتضمن الطريق السريع بطول 1200 كيلومتر بين العراق وتركيا، يهدف الى تعزيز الممر الاقتصادي بين الخليج والبحر المتوسط.

ولفت التقرير إلى انه سيتم في إطار المشروع أيضا إنشاء خط للسكك الحديدية وخط أنابيب للنفط، فيما تشير التقديرات إلى أن تركيا والعراق يعتزمان استثمار 24 مليار دولار في هذا الممر.

وتابع التقرير أن قطر ودولة الإمارات انضمتا ايضا الى المحادثات حول الاستثمار في المشروع الذي يعتمد على ميناء الفاو، وهو المرفأ العراقي الوحيد الذي يتمتع بمياه عميقة وقدرة كبيرة على استقبال السفن والحاويات الضخمة.

وبحسب التقرير، فإن ميناء الفاو يخضع حاليا لعملية تطوير بقيمة 2.6 مليار دولار تقوم بها شركة "دايو" للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، في حين من المتوقع أن يتم افتتاح محطة حاويات ذات خمسة ارصفة بسعة اولية تبلغ 3.5 ملايين حاوية سنويا للعمل في العام 2025، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل خلال العام 2028.

وقال التقرير إن مؤيدي المشروع يأملون أن يكون الطريق بين الفاو واسطنبول بمثابة شريان جديد للتجارة العالمية، متجاوزا قناة السويس، ويوفر امكانية اختصار اسبوعين من وقت الشحن بين الصين وأوروبا.

وتظهر مخططات "طريق التنمية" أنه سيمر بمحاذاة نهر الفرات من البصرة الى الناصرية، مرورا بمدينتي النجف وكربلاء، ويتواصل الى بغداد والموصل، ومن هناك الى مدينة مرسين الحدودية في الجنوب التركي، ثم وصولا الى الى اسطنبول ومنها الى أوروبا.

وفي حين ونوه التقرير الى ان المباشرة ببناء المشروع ستكون في العام 2025، على أن تستكمل على ثلاث مراحل في اعوام 2028 و2033 و2050، الا انه اشار الى ان التقدم في تطبيق المشروع سيعتمد على قيام العراق وتركيا بحل عدد من النزاعات السياسية.

واوضح التقرير ان من بين هذه الأزمات الاساسية ما هو مرتبط بحزب العمال الكوردستاني، بالإضافة إلى استخدام تركيا المياه من نهري دجلة والفرات، وهو ما يقول العراق انه يلحق الضرر بقطاعه الزراعي المعتمد على الري.

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.

وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.

ترجمة وكالة: شفق نيوز