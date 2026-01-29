الأعلى منذ 6 أشهر.. أسعار النفط تتجاوز 70 دولاراً

شفق نيوز- متابعة

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، يوم الخميس، ليسجل خام برنت أكثر من 70 دولاراً، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر تقريباً.

ويأتي هذا الارتفاع وسط تزايد المخاوف بشأن هجوم عسكري أميركي محتمل على إيران، رابع أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يومياً.

وقال المحلل جون إيفانز من شركة PVM: "إن القلق الفوري (في السوق) هو الضرر الجانبي الذي سيحدث إذا شنت إيران هجوماً على جيرانها أو ربما ما هو أكثر دلالة على ذلك، إذا أغلقت مضيق هرمز أمام 20 مليون برميل من النفط يومياً التي تمر عبره".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.27 دولار، لتصل إلى 71.67 دولاراً للبرميل عند الساعة 15.12 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 1 آب/ أغسطس، ويتجه العقد نحو الارتفاع بأكثر من 16% في كانون الثاني/ يناير، وهو أكبر ارتفاع شهري له في أربع سنوات.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.54 دولار، أو 4%، ليصل إلى 65.85 دولاراً للبرميل، وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في طريقها لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 14%، وهي الأكبر منذ تموز/ يوليو 2023.